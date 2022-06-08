Кулеба розповів, яке Західне озброєння зараз потрібно Україні

Міністр подякував США і Великобританії за вже прийняті рішення про передачу Україні відповідних озброєнь, анонсував аналогічні рішення від деяких інших країн, але підкреслив, що обсяги цих поставок все ще критично недостатні.

"У деяких партнерів може складатися враження, що зі зброєю в України все вже більш-менш нормально. Насправді це не так. Ми все ще бачимо тотальну перевагу Росії в артилерії на Донбасі і тому сигнали, які ми комунікуємо партнерам дуже прості: ми вдячні вам за те, що Ви вже надали, але цього все ще критично мало, щоб зупинити Росію, не кажучи вже про перехід у Великий, масштабний контрнаступ і витіснити Росію з українських територій", - сказав Кулеба.