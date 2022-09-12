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Кулеба рассказал, каким будет главный месседж Украины на Генассамблее ООН

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Главный месседж Украины на Генеральной Ассамблее ООН будет заключаться в том, что война, которую Россия развязала против Украины, касается каждого в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

"На самом деле это касается каждого в мире и в этой ситуации бесполезно пытаться пересидеть эту войну за ширмой нейтральности", - заявил министр.

По его словам, весь мир должен объединиться вокруг одной цели - не допустить, чтобы великая держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, могла безнаказанно нарушить границу другого государства и навязывать ему свою волю.

"Если России удастся это в Украине, то ее примеру последуют другие игроки в мире", - заявил Кулеба.

Напомним, что Генассамблея ООН собирается провести очередную сессию в Нью-Йорке.

Также Кулеба призвал Германию ускорить поставки не только техники, но и снарядов.

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