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Кулеба розказав, яким буде головний меседж України на Генасамблеї ООН

Фото: очільник МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Головний меседж України на Генеральній асамблеї ООН полягатиме в тому, що війна, яку Росія розв’язала проти України, стосується кожного у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра іноземних справ України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

"Насправді це стосується кожного у світі та в цій ситуації марно намагатися пересидіти цю війну за ширмою нейтральності", - заявив міністр.

За його словами, весь світ має об'єднатися навколо однієї мети - не допустити, аби велика держава, постійний член Ради безпеки ООН, змогла безкарно порушити кордон іншої держави та нав'язувати їй свою волю.

"Якщо Росії вдасться це в Україні, то її приклад наслідуватимуть інші гравці у світі", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, що Генасамблея ООН збирається провести чергову сесію в Нью-Йорку.

Також, Кулеба закликав Німеччину прискорити поставки не тільки техніки, а й снарядів.

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