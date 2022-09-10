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Кулеба призвал Германию ускорить поставки не только техники, но и снарядов

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Киев, Суббота 10 сентября 2022 22:04
Кулеба призвал Германию ускорить поставки не только техники, но и снарядов Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Анналена Бербок (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с немецкой коллегой Анналеной Бербок. В частности, он призвал Германию ускорить поставки артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"Я призвал Германию ускорить поставки не только тяжелого вооружения, но и артиллерийских боеприпасов, чтобы Украина как можно скорее освободила больше своих людей и территорий от российской оккупации. График - это ключ ", - написал Кулеба по итогам разговора с Бербок.

Также глава украинского дипломатического ведомства отметил, что он договорился с Бербок о создании совместного проекта между министерствами иностранных дел двух стран, который поможет ускорить членство Украины в ЕС.

Напомним, ранее стало известно, что Германия в скором времени передаст Украине несколько единиц военной техники, среди которой зенитные установки и РЛС.

Также мы писали, что, по информации СМИ, Германия еще в начале войны отказала Украине в передаче бронеавтомобилей Dingo и похоже, не намерена поставлять их и в будущем.

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