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Кулеба рассказал, изменила ли Украина свою позицию по вступлению в НАТО

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Мадрид, Среда 29 июня 2022 11:44
Кулеба рассказал, изменила ли Украина свою позицию по вступлению в НАТО Фото: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина не пересматривала своего намерения вступить в НАТО. Однако желания одной лишь Украины недостаточно, Альянс также должен этого захотеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью RFI.

Кулеба отметил, что евроатлантическая интеграция предусмотрена Конституцией Украины и НАТО является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве.

"Но для вступления Украины в НАТО одной ее воли недостаточно, НАТО также должно этого захотеть. Недавно мы видели, что в отношении членства в Европейском союзе было принято историческое решение, но в отношении НАТО с начала войны организация ни разу не сделала жеста в пользу интеграции", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич рассказал, что членство в НАТО остается для Украины одной з главных задач. Но в будущем стране нужны и другие военно-политические союзы.

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