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Кулеба розповів, чи змінила Україна свою позицію щодо вступу до НАТО

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Мадрид, Середа 29 червня 2022 11:44
Кулеба розповів, чи змінила Україна свою позицію щодо вступу до НАТО Фото: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна не переглядала свого наміру вступити в НАТО. Однак бажання однієї лише України недостатньо, Альянс також повинен цього захотіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв'ю RFI.

Кулеба зазначив, що євроатлантична інтеграція передбачена Конституцією України і НАТО є найбільш ефективним механізмом безпеки на європейському просторі.

"Але для вступу України в НАТО однієї її волі недостатньо, НАТО також має цього захотіти. Нещодавно ми бачили, що щодо членства в Європейському Союзі було прийнято історичне рішення, але щодо НАТО з початку війни організація жодного разу не зробила жесту на користь інтеграції", - підкреслив глава зовнішньополітичного відомства України.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич розповів, що членство в НАТО залишається для України одним з головних завдань. Але в майбутньому країні потрібні й інші військово-політичні союзи.

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