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Мы продолжаем путь в НАТО, но нужны и другие союзы, - Завитневич

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Киев, Понедельник 27 июня 2022 11:26
Мы продолжаем путь в НАТО, но нужны и другие союзы, - Завитневич Фото: глава комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Наталья Юрченко

Членство в НАТО остается для Украины одной з главных задач. Но в будущем стране нужны и другие военно-политические союзы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

По его словам, даже в условиях войны Украина не отказывалась от возможности вступления в НАТО. Это остается стратегической целью.

"Мы просто понимаем, что это не такой быстрый путь, а сейчас у нас война. Конечно, это 100%, мы не останавливаемся на этом пути, мы хотим быть полноценным членом НАТО. Но сейчас ситуация такова, что нам, возможно, нужны дополнительные союзы безопасности с той или иной страной", - заявил Завитневич.

Нардеп отметил, что ранее Великобритания, Польша и страны Балтии дали сигнал, что готовы создать новое объедение с Украиной. Однако работа в данном направлении еще не началась.

"Сейчас не начали даже работать рабочие группы, но общие настроения мы уже понимаем, что все хотят сотрудничать. Потому что сейчас нельзя быть одиночкой, тем более перед мощным врагом. Все уже поняли, что не может Украина быть одна. Нужны один, два, а, может, три каких-то альянса, которые помогают Украине и с военной точки зрения, и с экономической", - объяснил Завитневич.

Напомним, ранее Александр Завитневич рассказал, как выглядит реалистичный сценарий завершения войны для Украины.

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