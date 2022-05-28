РФ заявила об открытии "гумкоридоров" для судов в Черном море. Украина предупреждает об опасности

Россия, объявив об открытии коридора для судов в Черном море, одновременно разместила в его акватории два носителя крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом до 16 ракет.

"РФ объявила о псевдо-гуманитарных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства. При этом корабельные группировки РФ продолжают блокировать гражданское судоходство в акваториях Черного и Азовского морей, сделав их зоной ведения боевых действий", - говорится в сообщении, где отмечают про нахождение в акватории Черного моря двух "Калибров" с суммарным залпом в 16 ракет.

В ВМС добавляют, что действительно безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны, а не РФ, что сама стала инициатором вторжения на территорию Украины.