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Урожай 2022 года: сколько в Украине посеяли зерновых

Новина українською →
Украина, Суббота 28 мая 2022 13:02
Урожай 2022 года: сколько в Украине посеяли зерновых Фото: зерновые посеяли на 78% площадей от уровня 2021 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 26 мая сев яровых зерновых и зернобобовых культур завершен на 78% от показателей прошлого года. Сев яровых культур проводят 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой идут боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики.

По данным пресс-службы, яровой пшеницы посеяно 98,5% от показателей прошлого года, 95% прогнозируемых площадей под яровой рапс, уже засеяно. Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Полтавская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области закончили посевную яровой пшеницы.

Прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 158,5 тыс. га, что на 2 757,8 тыс. га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс. га).

Урожай 2022 года: сколько в Украине посеяли зерновых

По информации Госстата посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,6 млн га, что на 0,3 млн га меньше показателя 2021 года в т. ч.:

  • озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га, что на 0,3 млн га меньше показателя 2021 года,
  • ржи посеяно 109 тыс. га, или на 63 тыс. га меньше;
  • ячменя посеяно 969 млн га, что на 163 тыс. га меньше.

Кроме того, посев озимого рапса проведен на площади 1 млн 414 тыс. га, что на 442 тыс. га больше показателя 2021 года.

Напомним, Украина в ООН заявила, что Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокирования Россией портов на Черном море.

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Министерство аграрной политики
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