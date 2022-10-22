Кулеба про ранкову атаку: світ не повинен зволікати з поставками ППО для України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на тлі чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури закликав союзників не зволікати із наданням систем ППО для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра у Twitter.
"Субота в Україні починається із залпу російських ракет, націлених на найважливішу цивільну інфраструктуру. Частину з них ми перехопили, інші вразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути жодної хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України", - написав Кулеба.
Нагадаємо, з самого ранку Україна зазнала масованого ракетного удару з боку російської армії. Ворог вкотре обстріляв критичну інфраструктуру у кількох містах нашої країни. Внаслідок атаки деякі регіони залишилися без світла та води. Влада, у свою чергу, закликала міста до значної економії електроенергії.
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