ua ru
Сб, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба про ранкову атаку: світ не повинен зволікати з поставками ППО для України

Новость на русском →
Субота 22 жовтня 2022 13:32
Кулеба про ранкову атаку: світ не повинен зволікати з поставками ППО для України Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на тлі чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури закликав союзників не зволікати із наданням систем ППО для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра у Twitter.

"Субота в Україні починається із залпу російських ракет, націлених на найважливішу цивільну інфраструктуру. Частину з них ми перехопили, інші вразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути жодної хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України", - написав Кулеба.

Нагадаємо, з самого ранку Україна зазнала масованого ракетного удару з боку російської армії. Ворог вкотре обстріляв критичну інфраструктуру у кількох містах нашої країни. Внаслідок атаки деякі регіони залишилися без світла та води. Влада, у свою чергу, закликала міста до значної економії електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Дмитро Кулеба Військова допомога
NEWS
Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі
Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції