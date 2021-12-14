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Кулеба о прямых переговорах Зеленского и Путина: организация не ведется

Автор: Милан Лелич

Организация прямых переговоров президент Украины Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина сейчас активно не ведется. Но они уже были начаты.

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Такие переговоры (о прямом контакте Зеленского и Путина, - ред.) были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе", - отметил он.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Путин заинтересован только в переговорах с американским президентом Джо Байденом. При этом сам он говорил, что Запад настаивает на прямых контактах лидеров Украины и России.

Подробнее об эскалации в отношениях между странами читайте в материале РБК-Украина "Высокие ставки. Осталась ли угроза вторжения России и что будет с Донбассом".

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Кулеба