Кулеба про прямі переговори Зеленського і Путіна: організація не ведеться

Організація прямих переговорів президент України Володимира Зеленського і російського президента Володимира Путіна зараз активно не ведеться. Але вони вже були розпочаті.

"Такі переговори (про прямий контакт Зеленського і Путіна, - ред.) були розпочаті, але зараз вони не знаходяться в активній фазі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський заявляв, що Путін зацікавлений тільки в переговорах з американським президентом Джо Байденом. При цьому сам він говорив, що Захід наполягає на прямих контактах лідерів України і Росії.

Детальніше про ескалацію у відносинах між країнами читайте в матеріалі РБК-Україна "Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом".