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Кулеба про прямі переговори Зеленського і Путіна: організація не ведеться

Автор: Мілан Лєліч

Організація прямих переговорів президент України Володимира Зеленського і російського президента Володимира Путіна зараз активно не ведеться. Але вони вже були розпочаті.

Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

"Такі переговори (про прямий контакт Зеленського і Путіна, - ред.) були розпочаті, але зараз вони не знаходяться в активній фазі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський заявляв, що Путін зацікавлений тільки в переговорах з американським президентом Джо Байденом. При цьому сам він говорив, що Захід наполягає на прямих контактах лідерів України і Росії.

Детальніше про ескалацію у відносинах між країнами читайте в матеріалі РБК-Україна "Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом".

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДмитро Кулеба