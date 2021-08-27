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Кулеба прояснил ситуацию с "похищением" самолета в Афганистане

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Киев, Пятница 27 августа 2021 21:43
Кулеба прояснил ситуацию с "похищением" самолета в Афганистане Фото: Кулеба прояснил ситуацию с "похищением" украинского самолета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Дмитрий Кулеба раскрыл подробности о "похищении" самолета, который должен был эвакуировать людей из Афганистана. Оказалось, что частная компания, с которого составляли соглашение, решила нарушить договоренности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы эфире "Украина 24".

"Самолету говорят, в шесть утра до вас подвезут группу пассажиров, ждите и вылетайте. Ночью, самолет вдруг выходит на "рулежку" и улетает без наших граждан. Мы буквально развернули один самолет в воздухе из-за того, что на его борту не было граждан Украины ", - заявил Кулеба.

Министр добавил, как позже выяснилось, экипаж частного самолета решил нарушить договоренность и забрать десяток своих родственников, а также их членов семей.

"Мы их развернули на полпути к Украине, сказали, что без граждан Украины мы вас не примем", - добавил Кулеба.

Напомним, что РБК-Украина писало о похищении украинского самолета вооруженными людьми

Также РБК-Украина писало, что МИД опроверг слухи о похищении украинского самолета, который должен был эвакуировать людей с Афганистана.

В частности, через некоторое время Иран также опроверг эти слухи.

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МИД Украины Афганистан Дмитрий Кулеба
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