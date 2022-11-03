UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба провів телефонну розмову з колегою зі Швеції: про що говорили

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм колегою зі Швеції Тобіасом Біллстрьомом. Вони обговорювали посилення санкцій проти Росії та вступ України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію МЗС України.

"Предметна розмова з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Біллстрьомом щодо подальшої оборонної підтримки Швеції та посилення санкційного тиску ЄС на Росію. Напередодні головування Швеції в Раді ЄС у 2023 році ми також обговорили шлях України до членства в ЄС", - заявив Кулеба.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розмовляв з новим міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Він запросив колегу до Києва, а також обговорив з ним посилення обороноздатності України.

А до цього стало відомо, що Швеція передасть Україні "важливі інструменти" в новому пакеті військової допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвеціяДмитро Кулеба