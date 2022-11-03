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Кулеба провів телефонну розмову з колегою зі Швеції: про що говорили

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Україна, Четвер 03 листопада 2022 22:50
Кулеба провів телефонну розмову з колегою зі Швеції: про що говорили Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм колегою зі Швеції Тобіасом Біллстрьомом. Вони обговорювали посилення санкцій проти Росії та вступ України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію МЗС України.

"Предметна розмова з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Біллстрьомом щодо подальшої оборонної підтримки Швеції та посилення санкційного тиску ЄС на Росію. Напередодні головування Швеції в Раді ЄС у 2023 році ми також обговорили шлях України до членства в ЄС", - заявив Кулеба.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розмовляв з новим міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Він запросив колегу до Києва, а також обговорив з ним посилення обороноздатності України.

А до цього стало відомо, що Швеція передасть Україні "важливі інструменти" в новому пакеті військової допомоги.

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Швеція Дмитро Кулеба
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