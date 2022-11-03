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Кулеба провел телефонный разговор с коллегой из Швеции: о чем говорили

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 22:50
Кулеба провел телефонный разговор с коллегой из Швеции: о чем говорили Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим коллегой из Швеции Тобиасом Биллстремом. Они обсуждали ужесточение санкций против России и вступление Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию МИД Украины.

"Предметный разговор с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом относительно дальнейшей оборонной поддержки Швеции и усиления санкционного давления ЕС на Россию. В преддверии председательства Швеции в Совете ЕС в 2023 году мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС", - заявил Кулеба.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников разговаривал с новым министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Он пригласил коллегу в Киев, а также обсудил с ним усиление обороноспособности Украины.

А до этого стало известно, что Швеция передаст Украине важные инструменты в новом пакете военной помощи.

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Швеция Дмитрий Кулеба
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