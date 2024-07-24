Кулеба провів переговори з главою МЗС Китаю: обговорили співпрацю та війну в Україні

Переговори тривали три години

Видання Reuters із посиланням на джерело в українській делегації повідомило, що переговори Кулеби і Ван Ї тривали три години.

"Переговори щойно завершилися. Загалом вони тривали понад три години, довше, ніж планувалося. Це була дуже глибока і конкретна розмова", - заявив він.

Що говорив Кулеба перед початком зустрічі

Перед початком зустрічі Кулеба подякував Ван І за запрошення відвідати Гуанчжоу.

"Учора я мав можливість побачити місто і був вражений рівнем його розвитку. Це місто, в якому яскраво видно досягнення китайської політики реформ і відкритості за останні 40 років. Україна також хоче йти шляхом миру, відновлення та розвитку. Я переконаний, що це ті стратегічні пріоритети, які ми з вами поділяємо", - заявив він.

Водночас очільник МЗС України наголосив, що російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни означає нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості.

"Тому потрібно завершити війну проти нашої держави, відновити мир і прискорити відновлення України. До речі, російська агресія стоїть не лише на шляху розвитку України. Вона також заважає міжнародній стабільності, розвитку добросусідських відносин, зокрема розвитку торгівлі між Китаєм і Європою", - зазначив він.

Кулеба нагадав, що Україна нещодавно розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу - це рішення є незворотнім як для України, так і для ЄС.

"Пропоную сьогодні обговорити наші двосторонні відносини зокрема через призму майбутнього членства України в ЄС і відносин Китаю з Європейським Союзом", - додав він.

Кулеба також підтвердив, що Україна та Китай мають контакти починаючи ще з 2020 року.

"Ми з вами спілкувалися і зустрічалися після початку повномасштабного вторгнення. Наша остання зустріч у Мюнхені була дуже змістовною і хочу зазначити, що кожна наша нова розмова є змістовнішою за попередню і це дуже позитивна динаміка", - зазначив міністр.

Крім того, він додав, що зустріч із Ван Ї відбувається в розвиток контактів між президентом Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Сьогодні, ми проведемо ґрунтовні та предметні переговори про двосторонні відносини, міжнародний порядок денний і найголовніше - про шлях до миру. Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою", - зазначив міністр.

Що заявили у Китаї за підсумками переговорів

Ван Ї зазначив, що Китай і Україна є взаємно дружніми країнами, і те, що було досягнуто під час їхньої взаємодії, - це дружба і співпраця.

Глави двох держав наголосили на необхідності довгострокового бачення і планування відносин між двома країнами, а також просування вперед китайсько-українських відносин і двостороннього співробітництва.

"Ми повинні взяти це за основу, підтримувати спілкування та обмін, зміцнювати взаємну довіру, продовжувати традиційну дружбу, сприяти зближенню між людьми і сприяти здоровому і стабільному розвитку китайсько-українських відносин", - заявив Ван Ї.

Глава МЗС Китаю заявив, що Україна - одна з перших країн, які підтримали і взяли участь у будівництві ініціативи "Пояс і шлях".

Торгівля

Він зазначив, що останніми роками Китай є найбільшим торговельним партнером України та найбільшим експортером сільськогосподарської продукції. Обидві сторони мають повною мірою використовувати роль механізму співробітництва двох країн і зміцнювати практичне співробітництво в різних галузях.

Водночас він наголосив, що Китай продовжуватиме розширювати імпорт продовольства з України та спільно підтримуватиме безперебійну роботу логістичних коридорів і міжнародну продовольчу безпеку.

"Ми вдячні українській стороні за допомогу, надану в евакуації китайських громадян, особливо іноземних студентів, на початку конфлікту, і сподіваємося, що українська сторона й надалі вживатиме ефективних заходів для гарантування безпеки китайського персоналу та установ в Україні", - заявив він.

Війна в Україні

Ван І зазначив, що війна в Україні триває вже третій рік, і конфлікт все ще триває з ризиком ескалації та поширення.

"Китай завжди був твердо прихильний сприянню політичному вирішенню кризи", - заявив він.

Міністр нагадав, що глава КНР Сі Цзіньпін висунув "чотири принципи", які слугують важливим керівництвом у цьому відношенні. Виходячи з цього, Китай і Бразилія також спільно випустили "консенсус із шести пунктів", що включає "три принципи" норм врегулювання конфліктів.

"Консенсус із шести пунктів, який охоплює три принципи, що регулюють конфлікти, три елементи програми мирних переговорів, три проблеми гуманітарного захисту, а також такі важливі елементи, як запобігання ядерним ризикам і гарантія стабільності виробничо-збутового ланцюжка, зібрав найбільшу кількість представників міжнародного співтовариства й отримав широку підтримку", - додав він.

Ван І заявив, що Китай вважає, що всі конфлікти мають бути вирішені шляхом повернення за стіл переговорів, а всі суперечки - політичними засобами. Останнім часом російська та українська сторони тією чи іншою мірою заявили про свою готовність до переговорів.

"Хоча умови і час ще не дозріли, ми підтримуємо всі зусилля, що сприяють миру, і готові й надалі відігравати конструктивну роль у припиненні вогню, припиненні бойових дій і відновленні мирних переговорів. Китай занепокоєний гуманітарною ситуацією в Україні та продовжуватиме надавати їй гуманітарну допомогу", - зазначив він.

Україна готова до переговорів із РФ

Кулеба зазначив, що Китай - велика країна. Україна і Китай є стратегічними партнерами, а також важливими економічними і торговельними партнерами. США підтримують позицію Китаю щодо Тайваню і продовжуватимуть відстоювати принцип "одного Китаю".

Міністр зазначив, що українська сторона високо цінує позитивну і конструктивну роль китайської сторони у зміцненні миру і підтримці міжнародного порядку.

"Україна надає великого значення поглядам китайської сторони й уважно вивчила Шестипунктний консенсус Китаю та Бразилії щодо політичного врегулювання української кризи. Українська сторона хоче і готова до діалогу і переговорів з російською стороною. Зрозуміло, переговори мають бути розумними і предметними, спрямованими на досягнення справедливого і міцного миру", - підкреслив міністр.