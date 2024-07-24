Кулеба провел переговоры с главой МИД Китая: обсудили сотрудничество и войну в Украине

Переговоры длились три часа

Издание Reuters со ссылкой на источник в украинской делегации сообщил, что переговоры Кулебы и Ван И длились три часа.

"Переговоры только что завершились. В общей сложности они длились более трех часов, дольше, чем планировалось. Это был очень глубокий и конкретный разговор", - заявил он.

Что говорил Кулеба перед началом встречи

Перед началом встречи Кулеба поблагорадил Ван И за приглашение посетить Гуанчжоу.

"Вчера я имел возможность увидеть город и был поражен уровнем его развития. Это город, в котором ярко видны достижения китайской политики реформ и открытости за последние 40 лет. Украина также хочет идти по пути мира, восстановления и развития. Я убежден, что это те стратегические приоритеты, которые мы с вами разделяем", - заявил он.

В то же время глава МИД Украины подчеркнул, что российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны означает новые нарушения гуманности и дальнейшую эрозию справедливости.

"Поэтому нужно завершить войну против нашего государства, восстановить мир и ускорить восстановление Украины. Кстати, российская агрессия стоит не только на пути развития Украины. Она также мешает международной стабильности, развитию добрососедских отношений, в том числе развитию торговли между Китаем и Европой", - отметил он.

Кулеба напомнил, что Украина недавно начала переговоры о вступлении в Европейский Союз - это решение является необратимым как для Украины, так и для ЕС.

"Предлагаю сегодня обсудить наши двусторонние отношения в частности через призму будущего членства Украины в ЕС и отношений Китая с Европейским Союзом", - добавил он.

Кулеба также подтвердил, что Украина и Китай имеют контакты начиная еще с 2020 года.

"Мы с вами общались и встречались после начала полномасштабного вторжения. Наша последняя встреча в Мюнхене была очень содержательной и хочу отметить, что каждый наш новый разговор является содержательнее предыдущего и это очень положительная динамика", - отметил министр.

Кроме того, он добавил, что встреча с Ван И происходит в развитие контактов между президентом Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином.

"Сегодня, мы проведем основательные и предметные переговоры о двусторонних отношениях, международной повестке дня и самое главное - о пути к миру. Убежден, что справедливый мир в Украине соответствует стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы мира является важной", - отметил министр.

Что заявили в Китае по итогам переговоров

Ван И отметил, что Китай и Украина являются взаимно дружественными странами, и то, что было достигнуто в ходе их взаимодействия, - это дружба и сотрудничество.

Главы двух государств подчеркнули необходимость долгосрочного видения и планирования отношений между двумя странами, а также продвижения вперед китайско-украинских отношений и двустороннего сотрудничества.

"Мы должны взять это за основу, поддерживать общение и обмен, укреплять взаимное доверие, продолжать традиционную дружбу, способствовать сближению между людьми и содействовать здоровому и стабильному развитию китайско-украинских отношений", - заявил Ван И.

Глава МИД Китая заявил, то Украина - одна из первых стран, поддержавших и принявших участие в строительстве инициативы "Пояс и путь".

Торговля

Он отметил, что в последние годы Китай является крупнейшим торговым партнером Украины и крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции. Обе стороны должны в полной мере использовать роль механизма сотрудничества двух стран и укреплять практическое сотрудничество в различных областях.

При этом он подчеркнул, что Китай будет продолжать расширять импорт продовольствия из Украины и совместно поддерживать бесперебойную работу логистических коридоров и международную продовольственную безопасность.

"Мы благодарны украинской стороне за помощь, оказанную в эвакуации китайских граждан, особенно иностранных студентов, в начале конфликта, и надеемся, что украинская сторона продолжит принимать эффективные меры для обеспечения безопасности китайского персонала и учреждений в Украине", - заявил он.

Война в Украине

Ван И отметил, что война в Украине длится уже третий год, и конфликт все еще продолжается с риском эскалации и распространения.

"Китай всегда был твердо привержен содействию политическому решению кризиса", - заявил он.

Министр напомнил, что глава КНР Си Цзиньпин выдвинул "четыре принципа", которые служат важным руководством в этом отношении. Исходя из этого, Китай и Бразилия также совместно выпустили "консенсус из шести пунктов", включающий "три принципа" норм урегулирования конфликтов.

"Консенсус из шести пунктов, который охватывает три принципа, регулирующих конфликты, три элемента программы мирных переговоров, три проблемы гуманитарной защиты, а также такие важные элементы, как предотвращение ядерных рисков и гарантия стабильности производственно-сбытовой цепочки, собрал наибольшее количество представителей международного сообщества и получил широкую поддержку", - добавил он.

Ван И заявил, что Китай считает, что все конфликты должны быть разрешены путем возвращения за стол переговоров, а все споры - политическими средствами. В последнее время российская и украинская стороны в той или иной степени заявили о своей готовности к переговорам.

"Хотя условия и время еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в прекращении огня, прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. Китай обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине и будет продолжать оказывать ей гуманитарную помощь", - отметил он.

Украина готова к переговорам с РФ

Кулеба отметил, что Китай - великая страна. Украина и Китай являются стратегическими партнерами, а также важными экономическими и торговыми партнерами. США поддерживают позицию Китая по Тайваню и будут продолжать отстаивать принцип "одного Китая".

Министр отметил, что украинская сторона высоко ценит позитивную и конструктивную роль китайской стороны в укреплении мира и поддержании международного порядка.

"Украина придает большое значение взглядам китайской стороны и внимательно изучила Шестипунктный консенсус Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса. Украинская сторона хочет и готова к диалогу и переговорам с российской стороной. Разумеется, переговоры должны быть разумными и предметными, направленными на достижение справедливого и прочного мира", - подчеркнул министр.