UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба: мы противодействуем сценарию России в газовом вопросе

Автор: Артур Родивилов

Россия закачала в газохранилища "Газпрома" мало газа, шантажируя Европу, которая столкнулась с рекордным ростом цен. Украина противодействует сценарию Кремля в газовом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире "Украина 24".

По его словам, Украина привлекала внимание в Вашингтоне к этой ситуации.

"Будем об этом говорить и с Германией, которая недавно прислала нам официальное согласие на проведение консультаций по "Северному потоку-2", которые Украина инициировала в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Сейчас мы видим, что Россия не подходит к вопросу транзита газа добродетельно, то есть начинает манипулировать", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что просто договориться с Россией невозможно.

"Некоторые страны в Европе считают, что еще можно договориться с Россией. Мы считаем, что нет. Речь идет о договоренности в газовом секторе. Мы объясняем, что не верим в этот сценарий, и поэтому полагаться на добропорядочность России - это риск, который зашкаливает. Нужно искать альтернативные инструменты, альтернативные гарантии энергетической безопасности", - сказал он.

Ранее "Оператор ГТС Украины" заявил, что поведение "Газпрома" негативно сказывается на европейском рынке газа и влияет на экономику всего региона.

В ситуацию должен вмешаться соответствующий антимонопольный орган Европы. К тому же на такую стратегию российской компании стоит учитывать при сертификации "Северного потока-2", заявили в компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаГазпром