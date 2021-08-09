Кулеба: ми протидіємо сценарію Росії в газовому питанні

За його словами, Україна привертала увагу у Вашингтоні до цієї ситуації.

"Будемо про це говорити і з Німеччиною, яка нещодавно надіслала нам офіційну згоду на проведення консультацій щодо "Північного потоку-2", які Україна ініціювала відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Зараз ми бачимо, що Росія не підходить до питання транзиту газу доброчесно, тобто починає маніпулювати", - сказав він.

Кулеба підкреслив, що просто домовитися з Росією неможливо.

"Деякі країни в Європі вважають, що ще можна домовитися з Росією. Ми вважаємо, що ні. Йдеться про домовленість у газовому секторі. Ми пояснюємо, що не віримо в цей сценарій, і тому покладатися на доброчесність Росії - це ризик, який зашкалює. Потрібно шукати альтернативні інструменти, альтернативні гарантії енергетичної безпеки", - сказав він.