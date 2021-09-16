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Кулеба о противодействии "Северному потоку-2": продолжаем дружеское давление на партнеров

Автор: Инна Собора

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина осуществляет "исключительно дружеское давление" на партнеров, чтобы помешать запуску российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время брифинге в четверг.

Глава украинской дипломатий убежден, что обещания по противодействию "Северному потоку-2" должны перерасти в конкретные гарантии.

"Мы будем продолжать переговоры, мы будем продолжать исключительно дружеское давление на партнеров. Потому что пора переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям. Тем более, что мы видим, что РФ на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цены на газ, вводя эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита", - пояснил Кулеба.

По его словам, уже сейчас надо действовать Германии и Соединенным Штатам.

"Украина готова вместе с ними действовать. И не только Украина, но и другие страны Центральной Европы", - добавил министр.

Напомним, США во время визита президента Владимира Зеленского пообещали Украине конкретные шаги в запуске российского газопровода "Северный поток-2".

В Офисе президента заявили, что эти обещания должны "лечь на бумагу".

Как известно, "Северный поток-2" уже достроили. Однако Германия примет решение по сертификации "Северного потока-2" не позднее 8 января.

РБК-Украина писало, что газопровод не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации.

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Дмитрий КулебаСеверный поток-2