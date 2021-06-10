Кулеба просит правительство Италии открыть страну для украинских туристов

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба просит правительство Италии открыть страну для туристов-украинцев. Также министр отметил, что Украина хочет видеть больше путешественников из Италии.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Мы с вами живем в условиях пандемии COVID, поэтому эту тему мы тоже обсуждали. И я обратился с просьбой к правительству Италии, чтобы эта страна открылась для украинских туристов. Мы хотим видеть больше украинских туристов в Италии и больше итальянских туристов в Украине", - сказал министр.

Напомним, министр иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо сегодня находится в Украине с рабочим визитом. В программе визита есть участие в украино-итальянском бизнес-форуме.

Он провел встречу с Кулебой. Ключевыми темами переговоров были развитие политического диалога, активизация инвестиционного сотрудничества, увеличение объемов торговли, поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций.

Как писало РБК-Украина, в Италии в течение 4 июня сделали 600 тысяч прививок от коронавируса. Это является рекордным показателем за один день.