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Кулеба просить уряд Італії відкрити країну для українських туристів

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Україна, Четвер 10 червня 2021 12:38
Кулеба просить уряд Італії відкрити країну для українських туристів Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба просить уряд Італії відкрити країну для туристів-українців. Також міністр зазначив, що Україна хоче бачити більше мандрівників з Італії.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Ми з вами живемо в умовах пандемії COVID, тому цю тему ми теж обговорювали. І я звернувся з проханням до уряду Італії, щоб ця країна відкрилася для українських туристів. Ми хочемо бачити більше українських туристів в Італії і більше італійських туристів в Україні", - сказав міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Луїджі Ді Майо сьогодні знаходиться в Україні з робочим візитом. У програмі візиту є участь в україно-італійському бізнес-форумі.

Він провів зустріч з Кулебою. Ключовими темами переговорів були розвиток політичного діалогу, активізація інвестиційної співпраці, збільшення обсягів торгівлі, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції України, зміцнення взаємодії у рамках міжнародних організацій.

Як писало РБК-Україна, в Італії протягом 4 червня зробили 600 тисяч щеплень від коронавірусу. Це є рекордним показником за один день.

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