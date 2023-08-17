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Кулеба прокоментував чутки про свою відставку з посади голови МЗС

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Україна, Четвер 17 серпня 2023 09:30
Кулеба прокоментував чутки про свою відставку з посади голови МЗС Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба готовий піти з посади у разі, якщо його про це попросить президент Володимир Зеленський, або у разі принципових розбіжностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра каналу 1+1.

Кулеба зазначив, що він очолив МЗС в березні 2020-го, але його "почали звільняти" вже в жовтні. За словами міністра, якщо чутки хтось розповсюджує, значить це комусь потрібно.

"Я працюю, жодна посада не є вічною і я спокійно ставлюся до всього", - сказав він.

Міністр нагадав, що на початку каденції сказав, що піде за двох обставин: "Перша - якщо президент попросить мене піти, а друга - якщо я зайду в якусь принципове протиріччя із зовнішньою політикою і не вважатиму за можливе з цим працювати".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація з посиланнями на анонімні джерела про те, що Кулеба може позбутися своєї посади, натомість зовнішньополітичне відомство може очолити представник Офісу президента або ж депутат Верховної ради із команди Зеленського.

Міністр закордонних справ призначається на посаду за поданням президента і звільняється з посади Верховною радою.

Кулеба займає посаду міністра з 4 березня 2020 року, коли в Україні змінився уряд, а прем’єр-міністром був призначений Денис Шмигаль.

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МЗС України Дмитро Кулеба
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