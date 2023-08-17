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Кулеба прокомментировал слухи о своей отставке с должности главы МИД

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Украина, Четверг 17 августа 2023 09:30
Кулеба прокомментировал слухи о своей отставке с должности главы МИД Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов уйти с поста в случае, если его об этом попросит президент Владимир Зеленский, или в случае принципиальных разногласий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра канала 1+1.

Кулеба отметил, что он возглавил МИД в марте 2020-го, но его "начали увольнять" уже в октябре. По словам министра, если слухи кто-то распространяет, значит, это кому-то нужно.

"Я работаю, ни одна должность не вечна и я спокойно отношусь ко всему", - сказал он.

Министр напомнил, что в начале каденции сказал, что уйдет при двух обстоятельствах: "Первое - если президент попросит меня уйти, а второе - если я зайду в какое-нибудь принципиальное противоречие с внешней политикой и не сочту возможным с этим работать".

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Кулеба может лишиться своего поста, вместо этого внешнеполитическое ведомство может возглавить представитель Офиса президента или депутат Верховной рады из команды Зеленского.

Министр иностранных дел назначается на должность по представлению президента и освобождается от должности Верховной радой.

Кулеба занимает должность министра с 4 марта 2020 года, когда в Украине сменилось правительство, а премьер-министром был назначен Денис Шмыгаль.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба
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