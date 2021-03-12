Кулеба о продлении санкций ЕС: Россия должна отказаться от агрессивной политики

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение Евросоюза о продлении санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Он призвал продолжать действие санкций до прекращения российской агрессии.

Об этом министр написал на своей странице в Twitter .

Глава МИД подчеркнул, что для отмены санкций Россия должна прекратить вести агрессивную политику в отношении Украины.

"Приветствую решение ЕС продлить на 6 месяцев, персональные санкции за агрессию РФ против Украины. Санкции ЕС должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. РФ должна отказаться от агрессивной политики в отношении нашего государства", - заявил он.

Напомним, Совет Европы продлил действие санкций против 117 физических и 48 юридических лиц из России за агрессию против Украины. Санкции будут действовать до 15 сентября 2021 года. Эти санкции впервые ввели еще 17 марта 2014 года.