Кулеба про продовження санкцій ЄС: Росія повинна відмовитися від агресивної політики

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Він закликав продовжувати дію санкцій до припинення російської агресії.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter .

Глава МЗС наголосив, що для скасування санкцій Росія повинна припинити вести агресивну політику щодо України.

"Вітаю рішення ЄС продовжити на 6 місяців персональні санкції за агресію РФ проти України. Санкції ЄС мають залишатися чинними до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. РФ повинна відмовитися від агресивної політики щодо нашої держави", - заявив він.

Нагадаємо, Рада Європи продовжила дію санкцій проти 117 фізичних та 48 юридичних осіб з Росії за агресію проти України. Санкцію будуть діяти до 15 вересня 2021 року. Ці санкції вперше ввели ще 17 березня 2014 року.