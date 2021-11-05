Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает Европу составить дорожную карту для вступления Украины в ЕС. Успех Украины как части европейской семьи будет успехом региона, Европы в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на выступление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

По его словам, Украине нужна четкая европейская и евроатлантическая перспектива, чтобы продолжать двигаться вперед и ускорять это движение.

"Настало время для Европы и каждого из нас составить четкую дорожную карту для Украины, чтобы наконец вступить в НАТО и Европейский Союз и начать писать новую историю - историю нашего общего европейского успеха", - сказал он.