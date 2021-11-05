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Украина прокладывает путь к цифровому "безвизу" с ЕС, - МИД

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 13:25
Украина прокладывает путь к цифровому "безвизу" с ЕС, - МИД Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сотрудничество Украина-ЕС активно развивается. Украинская сторона заинтересована в цифровом "безвизе" с блоком.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

Украина заинтересована в углублении двустороннего сотрудничества с BEREC - Организацией регуляторов рынков электронных коммуникаций ЕС.

"Шаг за шагом мы прокладываем путь к цифровому "безвизу" Украина-ЕС. Мы успешно завершили техническое обновление соответствующего приложения к Соглашению об ассоциации", - сообщил он.

Этот документ, по словам Кулебы, является дорожной картой для интеграции Украины в единый цифровой рынок ЕС.

"В этом будет полезным Совместный рабочий план по сотрудничеству в электронных доверительных услугах", - сообщил он.

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