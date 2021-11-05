Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликає Європу скласти дорожню карту для вступу України до ЄС. Успіх України як частини європейської родини буде успіхом регіону, Європи в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на виступ голови МЗС України Дмитра Кулеби на "Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку".

За його словами, Україні потрібна чітка європейська та євроатлантична перспектива, щоб продовжувати рухатися вперед і прискорювати цей рух.

"Настав час для Європи і кожного з нас скласти чітку дорожню карту для України, щоб нарешті вступити до НАТО та Європейського Союзу та почати писати нову історію - історію нашого спільного європейського успіху", - сказав він.