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Кулеба призывает Европу составить дорожную карту для вступления Украины в ЕС

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 14:50
Кулеба призывает Европу составить дорожную карту для вступления Украины в ЕС Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает Европу составить дорожную карту для вступления Украины в ЕС. Успех Украины как части европейской семьи будет успехом региона, Европы в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

По его словам, Украине нужна четкая европейская и евроатлантическая перспектива, чтобы продолжать двигаться вперед и ускорять это движение.

"Настало время для Европы и каждого из нас составить четкую дорожную карту для Украины, чтобы наконец вступить в НАТО и Европейский Союз и начать писать новую историю - историю нашего общего европейского успеха", - сказал он.

Напомним, Кулеба заявил, что Украина прокладывает путь к цифровому "безвизу" с ЕС.

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Дмитрий Кулеба Евросоюз НАТО
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