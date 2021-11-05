Кулеба закликає Європу скласти дорожню карту для вступу України до ЄС
Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликає Європу скласти дорожню карту для вступу України до ЄС. Успіх України як частини європейської родини буде успіхом регіону, Європи в цілому.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ голови МЗС України Дмитра Кулеби на "Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку".
За його словами, Україні потрібна чітка європейська та євроатлантична перспектива, щоб продовжувати рухатися вперед і прискорювати цей рух.
"Настав час для Європи і кожного з нас скласти чітку дорожню карту для України, щоб нарешті вступити до НАТО та Європейського Союзу та почати писати нову історію - історію нашого спільного європейського успіху", - сказав він.
Нагадаємо, Кулеба заявив, що Україна торує шлях до цифрового "безвізу" з ЄС.