Кулеба призвал к жестким санкциям за попытку "референдума" в Херсоне

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на информацию о попытках российских оккупантов провести псевдореферендум в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter дипломата.
Глава МИД заявил, что Россия будет пытаться провести бутафорный "референдум" по созданию народной республики. Центром нового образования должен стать захваченный Херсон.
"Поддержка среди людей нулевая, поэтому это полная фикция. Против РФ должны быть введены жесткие санкции в случае реализации этих планов. Херсон есть и всегда будет Украиной", – написал Кулеба.
Напомним, что РФ начала подготовку к проведению "референдума" и пытается заручиться поддержкой Херсонского облсовета.
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