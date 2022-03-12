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Кулеба закликав до жорстких санкцій за спробу "референдуму" в Херсоні

Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про намагання російськими окупантами провести псевдореферендум у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter дипломата.

Очільник МЗС заявив, що Росія намагатиметься провести бутафорний "референдум" зі створення народної республіки. Центром нового утворення повинен стати захоплений Херсон.

"Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною", – написав Кулеба.

Нагадаємо, що РФ почала підготовку з проведення "референдуму" та намагається заручитися підтримкою Херсонської облради.

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