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Кулеба призвал Запад не ждать символического шага для санкций против России

Автор: Илона Свиридова

Западным странам не нужно ждать символического шага для введения санкций против России. В частности, ждать, когда российские военные вторгнутся в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на украинском ланче в Мюнхене.

По его словам, отказ Запада вводить превентивные санкции против России на фоне угрозы вторжения в Украину является проблемой.

"Нам нужно действовать, не нужно ждать какой-то нужный момент... Мы считаем, что уже есть основания ввести санкции за то, что Россия сделала. Например, Россия выдавала паспорта жителям оккупированных территорий, но ее за эту насильственную паспортизацию никто не наказал", - отметил министр.

Кулеба призвал партнеров дать общий ответ, после чего будут введены санкции.

"Не надо ждать, когда российский воин с российским флагом в руках пересечет границу. Не нужно ждать символического шага для введения санкций", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что санкции Евросоюза против России в случае вторжения в Украине затронут энергетический и финансовый секторы, а также доступ к высоким технологиям. Меры согласованы с США, Британией и Канадой.

Накануне в Белом доме раскрыли суть возможных санкций против России.

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Дмитрий КулебаСанкции против РоссииВторжение России в Украину