Кулеба призвал Запад не ждать символического шага для санкций против России

По его словам, отказ Запада вводить превентивные санкции против России на фоне угрозы вторжения в Украину является проблемой.

"Нам нужно действовать, не нужно ждать какой-то нужный момент... Мы считаем, что уже есть основания ввести санкции за то, что Россия сделала. Например, Россия выдавала паспорта жителям оккупированных территорий, но ее за эту насильственную паспортизацию никто не наказал", - отметил министр.

Кулеба призвал партнеров дать общий ответ, после чего будут введены санкции.

"Не надо ждать, когда российский воин с российским флагом в руках пересечет границу. Не нужно ждать символического шага для введения санкций", - добавил он.