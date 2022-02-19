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Кулеба закликав Захід не чекати символічного кроку для санкцій проти Росії

Автор: Ілона Свиридова

Західним країнам не треба чекати символічного кроку для введення санкцій проти Росії. Зокрема, чекати, коли російські військові вторгнуться в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на українському ланчі в Мюнхені.

За його словами, відмова заходу вводити превентивні санкції проти Росії на тлі загрози вторгнення в Україну є проблемою.

"Нам потрібно діяти, не потрібно чекати якийсь потрібний момент... Ми вважаємо, що вже є підстави ввести санкції за те, що Росія зробила. Наприклад, Росія видавала паспорти жителям окупованих територій, але її за цю насильницьку паспортизацію ніхто не покарав", - зазначив міністр.

Кулеба закликав партнерів дати спільну відповідь, після чого будуть введені санкції.

"Не треба чекати, коли російський воїн з російським прапором в руках перетне кордон. Не потрібно чекати символічного кроку для введення санкцій", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що санкції Євросоюзу проти Росії у разі вторгнення в Україну торкнуться енергетичного та фінансового секторів, а також доступу до високих технологій. Заходи узгоджені з США, Британією та Канадою.

Напередодні в Білому домі розкрили суть можливих санкцій проти Росії.

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Дмитро КулебаСанкції проти РосіїВторгнення Росії до України