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Кулеба призвал забыть об "усталости от Украины": это навязанный российский нарратив

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Россия навязывает нарратив об усталости от Украины в Евросоюзе, чтобы подчеркнуть нашу неполноценность. На самом же деле никакой усталости в Европе нет, и предоставление Украине статуса кандидата в ЕС это подтверждает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

Глава МИД отметил, что ЕС фактически продемонстрировал, что именно он продолжает определять правила игры на европейском континенте, а не Россия, Китай или кто-либо еще.

"Ну, какая же усталость от Украины?! Да тут сплошной праздник от Украины! Посмотрите, глава Евросовета твитит - поздравляет, Урсула фон дер Ляйен представляла заключение в желто-голубом костюме. Забудьте вообще этот термин. Я всегда говорил, что никогда не было никакой усталости от Украины. Это российский нарратив, навязанный нам, для того, чтобы подчеркивать нашу неполноценность о том, что от нас кто-то где-то устал", - пояснил Кулеба.

Напомним, Украина официально стала кандидатом в члены ЕС.

Ранее Кулеба рассказал, что переломным моментом для получения статуса кандидата в члены ЕС для Украины стал визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоганниса.

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Дмитрий Кулеба