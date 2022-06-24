Кулеба призвал забыть об "усталости от Украины": это навязанный российский нарратив

Глава МИД отметил, что ЕС фактически продемонстрировал, что именно он продолжает определять правила игры на европейском континенте, а не Россия, Китай или кто-либо еще.

"Ну, какая же усталость от Украины?! Да тут сплошной праздник от Украины! Посмотрите, глава Евросовета твитит - поздравляет, Урсула фон дер Ляйен представляла заключение в желто-голубом костюме. Забудьте вообще этот термин. Я всегда говорил, что никогда не было никакой усталости от Украины. Это российский нарратив, навязанный нам, для того, чтобы подчеркивать нашу неполноценность о том, что от нас кто-то где-то устал", - пояснил Кулеба.

Напомним, Украина официально стала кандидатом в члены ЕС.

Ранее Кулеба рассказал, что переломным моментом для получения статуса кандидата в члены ЕС для Украины стал визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоганниса.