Кулеба закликав забути про "втому від України": це нав'язаний російський наратив

Глава МЗС зазначив, що ЄС фактично продемонстрував, що саме він продовжує визначати правила гри на європейському континенті, а не Росія, Китай або хто-небудь ще.

"Ну, яка ж втома від України?! Та тут суцільне свято від України! Подивіться, глава Євроради твітить-вітає, Урсула фон дер Ляйєн представляла висновок в жовто-блакитному костюмі. Забудьте взагалі цей термін. Я завжди говорив, що ніколи не було ніякої втоми від України. Це Російський наратив, нав'язаний нам, для того, щоб підкреслювати нашу неповноцінність про те, що від нас хтось десь втомився", - пояснив Кулеба.

Нагадавши, Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС.

Раніше Кулеба розповів, що переломним моментом для отримання статусу кандидатом у члени ЄС для України став візит до Києва президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса.