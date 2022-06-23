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Кулеба рассказал, что стало переломным моментом на пути к кандидатству в ЕС

Новина українською →
Украина, Четверг 23 июня 2022 22:49
Кулеба рассказал, что стало переломным моментом на пути к кандидатству в ЕС Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Переломным моментом для получения статуса кандидата в члены ЕС для Украины стал визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоганниса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

Он отметил, что список стран-скептиков предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС был хорошо известен давно. В частности, в нем были Нидерланды, Дания, Швеция, Португалия - все они имели определенные видения. Германия также была в этом лагере.

"Переломным моментом стал визит четырех лидеров в Киев в прошлый четверг и их разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Могу приоткрыть кулисы, в пятницу на следующий день была обнародована позиция Европейской комиссии, но в четверг, на момент визита лидеров, еще окончательной версии этого документа не было. Это был очень хрупкий процесс, но все удалось", - сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что важную роль в этом событии сыграл Макрон, ведь именно во время председательства Франции было принято это решение.

Напомним, Украина официально стала кандидатом в члены ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это решение Европейского совета.

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Евросоюз Дмитрий Кулеба
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