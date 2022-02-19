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Кулеба призвал "тройку" ОБСЕ срочно посетить Украину

Новина українською →
Киев, Суббота 19 февраля 2022 18:27
Кулеба призвал "тройку" ОБСЕ срочно посетить Украину Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал "тройку" ОБСЕ немедленно посетить Украину. С целью установления фактов обстрелов на Донбассе со стороны оккупационных войск в рамках механизма раннего предупреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Я приглашаю тройку ОБСЕ, Анн Линде, Збигнева Рау и Буяра Османи, безотлагательно осуществить визит в Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения, который был активирован Генеральным секретарнм ОБСЕ Хельгой Шмид на прошлой неделе", - написал Кулеба.

О чем идет речь

Отметим, недавно глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный секретарь ОБСЕ Гельга Мария Шмид применила механизм раннего предупреждения конфликтов по ситуации в Украине, он отметил, что это лишь третий случай в истории.

На практике это означает, что генеральный секретарь ОБСЕ адресовал всем главам делегаций государств-участников специальное письмо, в котором привлекается внимание постоянного Совета ОБСЕ к росту напряжения и риску эскалации ситуации.

Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине массово ушли в отпуска на фоне угрозы российского вторжения.

Добавим, глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что она продолжает свою работу, несмотря на то, что некоторые страны отозвали наблюдателей.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил о важности того, чтобы наблюдатели ОБСЕ оставались в стране на фоне обострения ситуации на Донбассе

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