Кулеба призвал "тройку" ОБСЕ срочно посетить Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал "тройку" ОБСЕ немедленно посетить Украину. С целью установления фактов обстрелов на Донбассе со стороны оккупационных войск в рамках механизма раннего предупреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Я приглашаю тройку ОБСЕ, Анн Линде, Збигнева Рау и Буяра Османи, безотлагательно осуществить визит в Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения, который был активирован Генеральным секретарнм ОБСЕ Хельгой Шмид на прошлой неделе", - написал Кулеба.

О чем идет речь

Отметим, недавно глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный секретарь ОБСЕ Гельга Мария Шмид применила механизм раннего предупреждения конфликтов по ситуации в Украине, он отметил, что это лишь третий случай в истории.

На практике это означает, что генеральный секретарь ОБСЕ адресовал всем главам делегаций государств-участников специальное письмо, в котором привлекается внимание постоянного Совета ОБСЕ к росту напряжения и риску эскалации ситуации.