Кулеба призвал страны Запад ограничить морские перевозки из России

Об этом сообщает РБК-Украина на сообщение Кулебы в Twitter .

Как отметил министр, ориентированная на экспорт экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, которые обеспечиваются иностранными флотами.

"Призываю партнеров: ограничьте доступ России к своим услугам и истощите военную машину Путина. Ведь то, что сегодня действительно Россия экспортирует в мир, - это смерть, кризис и ложь", - добавил Кулеба.