За 100 дней войны Россия получила 93 млрд евро по продаже нефти и газа, - исследование

За первые 100 дней войны Россия заработала 93 млрд евро дохода с продажи ископаемого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр исследования энергетики и чистого воздуха в Twitter .

"Россия получила 93 млрд евро дохода по экспорту ископаемого топлива за первые 100 дней войны", - говорится в нем.

Отмечается, что 61% проданных энергоресурсов были экспортированы в Европу на сумму в 57 млрд евро.

Напомним, в марте ДТЭК и государственные НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.