ru ua
Вт, 14 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За 100 дней войны Россия получила 93 млрд евро по продаже нефти и газа, - исследование

Новина українською →
Вторник 14 июня 2022 15:34
За 100 дней войны Россия получила 93 млрд евро по продаже нефти и газа, - исследование Фото: за 100 дней войны Россия получила 93 млрд евро по продаже нефти и газа (pixabay)
Автор: Илона Свиридова

За первые 100 дней войны Россия заработала 93 млрд евро дохода с продажи ископаемого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр исследования энергетики и чистого воздуха в Twitter.

"Россия получила 93 млрд евро дохода по экспорту ископаемого топлива за первые 100 дней войны", - говорится в нем.

Отмечается, что 61% проданных энергоресурсов были экспортированы в Европу на сумму в 57 млрд евро.

Напомним, в марте ДТЭК и государственные НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Нефть
NEWS
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает