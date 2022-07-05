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Кулеба закликав країни Захід обмежити морські перевезення з Росії

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Україна, Вівторок 05 липня 2022 11:16
Кулеба закликав країни Захід обмежити морські перевезення з Росії Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія залежить від перевезень експортних вантажів іноземними суднами. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав припинити фінансувати військову машину Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна на повідомлення Кулеби в Twitter.

Як зазначив міністр, орієнтована на експорт економіка Росії значною мірою залежить від морських перевезень, які забезпечуються іноземними флотами.

"Закликаю партнерів: обмежте доступ Росії до своїх послуг і виснажите військову машину Путіна. Адже те, що сьогодні дійсно Росія експортує у світ, - це смерть, криза і брехня", - додав Кулеба.

Нагадаємо, за перші 100 днів війни проти України Росія отримала 93 млрд євро доходу від продажу викопного палива.

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