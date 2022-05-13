Кулеба призвал страны G7 передать Украине замороженные активы РФ на сотни миллиардов долларов

"Я призываю власти стран большой семерки принять законодательство и провести все необходимые процедуры, чтобы конфисковать суверенные активы России и передать их Украине, чтобы Украина могли использовать эти деньги для восстановления страны", - сказал он.

По словам Кулебы, Канада уже приняла соответствующие меры и по его ощущениям, другие последуют ее примеру "скорее раньше, чем позже".

Речь идет о сотнях миллиардов долларов и евро, подчеркнул глава МИД.

Среди других тем, которые обсуждались на встрече министров Большой семерки - глобальный кризис с продовольствием.

"Российская агрессия против Украины - единственная причина этого кризиса. Россия заблокировала украинские порты, атакует ракетами Одессу, самый большой украинский порт, через который украинская агропродукция поставлялась на глобальный рынок", - сказал Кулеба.

На заседании обсуждались пути, как снят эту блокаду и обеспечить экспорт украинской агропродукции, в частности, в Африку и Азию.

Напомним, министры иностранных дел группы G7 проведят встречу 13-14 мая. Ежегодная встреча, которая продлится до субботы, собирает высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, США и Европейского Союза на балтийском курорте Вайссенхаус.

В пятницу также присутствуют министры иностранных дел Украины и Молдовы, а наиболее промышленно развитые страны Запада намерены подтвердить свою поддержку двух стран.