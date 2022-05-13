Кулеба закликав країни G7 передати Україні заморожені активи РФ на сотні мільярдів доларів

"Я закликаю владу країн Великої сімки прийняти законодавство і провести всі необхідні процедури, щоб конфіскувати суверенні активи Росії і передати їх Україні, щоб Україна могла використовувати ці гроші для відновлення країни", - сказав він.

За словами Кулеби, Канада вже вжила відповідних заходів і за його відчуттями, інші наслідуватимуть її приклад "швидше раніше, ніж пізніше".

Йдеться про сотні мільярдів доларів і євро, підкреслив глава МЗС.

Серед інших тем, які обговорювалися на зустрічі міністрів Великої сімки - глобальна криза з продовольством.

"Російська агресія проти України - єдина причина цієї кризи. Росія заблокувала українські порти, атакує ракетами Одесу, найбільший український порт, через який Українська агропродукція поставлялася на глобальний ринок", - сказав Кулеба.

На засіданні обговорювалися шляхи, як зняти цю блокаду і забезпечити експорт української агропродукції, зокрема, в Африку та Азію.

Нагадаємо, міністри закордонних справ групи G7 проведуть зустріч 13-14 травня. Щорічна зустріч, яка триватиме до суботи, збирає високопоставлених дипломатів з Великобританії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, США та Європейського Союзу на Балтійському курорті Вайссенхаус.

У п'ятницю також присутні міністри закордонних справ України та Молдови, а найбільш промислово розвинені країни Заходу мають намір підтвердити свою підтримку двох країн.