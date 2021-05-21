Кулеба призвал Совет Европы внести вклад в достижение целей Крымской платформы

Украина готовит к запуску инициативу "Крымская платформа", которая призвана ответить на вызовы российской оккупации полуострова. Совет Европы должен сделать собственный вклад в достижение справедливых целей платформы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба , передает пресс-служба МИД.

Министр подчеркнул, что вооруженная агрессия против Украины, а также систематическое невыполнение обязательных решений Европейского суда по правам человека и другие действия России показывают безрезультатность политики уступок относительно РФ.

"Уступки России в 2019 году, когда ПАСЕ вернула ее делегацию, обосновывались необходимостью привлечения Москвы к диалогу для защиты прав человека. Сейчас, за два года, они совсем не кажутся результативными. Российская агрессия продолжается и продолжает подпитывать нарушения прав человека ", - добавил он.

Кулеба отметил, что Украина требует более активного привлечения мониторинговых механизмов, в частности Комиссара Совета Европы по правам человека.