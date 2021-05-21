Кулеба закликала Раду Європи зробити внесок у досягнення цілей Кримської платформи

Україна готує до запуску ініціативу "Кримська платформа", яка покликана відповісти на виклики російської окупації півострова. Рада Європи має зробити власний внесок у досягнення справедливих цілей платформи.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба , передає прес-служба МЗС.

Міністр підкреслив, що збройна агресія проти України, а також систематичне невиконання обов'язкових рішень Європейського суду з прав людини та інші дії Росії показують безрезультатність політики поступок щодо РФ.

"Поступки Росії у 2019 році, коли ПАРЄ повернула її делегацію, обґрунтовувалися необхідністю залучення Москви до діалогу для захисту прав людини. Зараз, за два роки, вони зовсім не здаються результативними. Російська агресія триває і продовжує підживлювати порушення прав людини", - додав він.

Кулеба зазначив, що Україна вимагає більш активного залучення моніторингових механізмів, зокрема Комісара Ради Європи з прав людини.