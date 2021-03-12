UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба призвал Россию допустить международные организации в Крым

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию допустить представителей международных организаций на территорию оккупированного Крыма. Речь идет, в частности, о представителях ООН.

Об этом он написал на странице в Twitter.

Кулеба призвал Москву занять в этом вопросе неполитизированную позицию.

"Мы призываем Россию как государство-оккупанта занять неполитизированную позицию и обеспечить ООН, а также другим международным организациям, включая ОБСЕ и Совет Европы, полный доступ к Крыму в соответствии с международным правом", - заявил министр.

Напомним, вчера Совет нацбезопасности и обороны утвердил государственную Стратегию деоккупации Крыма. Она будет открытой для всех.

Кроме того, сегодня президент Владимир Зеленский призвал забыть о том, что Украина забудет об оккупированном Крыме. Он хочет разобраться с вопросом, кто создал условия для оккупации полуострова.

Добавим, недавно Кулеба назвал "три кита" для возвращения оккупированного Крыма. Среди них - утвержденная стратегия деоккупации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД УкраиныРоссийская ФедерацияКрымДмитрий Кулебамеждународные организации
Читайте также
В Крыму задержали двух украинцев. Возлагали цветы к памятнику Шевченко
МИД: в случае эскалации агрессии, санкции против России должны быть ужесточены
Прогноз погоды