Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в Крим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію допустити представників міжнародних організацій на територію окупованого Криму. Мова йде, зокрема, про представників ООН.

Про це він написав на сторінці у Twitter .

"Ми закликаємо Росію як державу-окупанта зайняти неполітизовану позицію та забезпечити ООН, а також іншим міжнародним організаціям, включно з ОБСЄ та Радою Європи, повний доступ до Криму відповідно до міжнародного права", - заявив міністр.

Кулеба закликав Москву зайняти в цьому питанні неполітизовану позицію.

Нагадаємо, вчора Рада нацбезпеки і оборони затвердила державну Стратегію деокупації Криму. Вона буде відкритою для всіх.

Крім того, сьогодні президент Володимир Зеленський закликав забути про те, що Україна забуде про окупований Крим. Він хоче розібратися з питанням, хто створив умови для окупації півострову.

Додамо, нещодавно Кулеба назвав "три стовпи" для повернення окупованого Криму. Серед них - затверджена стратегія деокупації.