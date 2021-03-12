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Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в Крим

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 23:02
Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в Крим Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію допустити представників міжнародних організацій на територію окупованого Криму. Мова йде, зокрема, про представників ООН.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

Кулеба закликав Москву зайняти в цьому питанні неполітизовану позицію.

"Ми закликаємо Росію як державу-окупанта зайняти неполітизовану позицію та забезпечити ООН, а також іншим міжнародним організаціям, включно з ОБСЄ та Радою Європи, повний доступ до Криму відповідно до міжнародного права", - заявив міністр.

Нагадаємо, вчора Рада нацбезпеки і оборони затвердила державну Стратегію деокупації Криму. Вона буде відкритою для всіх.

Крім того, сьогодні президент Володимир Зеленський закликав забути про те, що Україна забуде про окупований Крим. Він хоче розібратися з питанням, хто створив умови для окупації півострову.

Додамо, нещодавно Кулеба назвав "три стовпи" для повернення окупованого Криму. Серед них - затверджена стратегія деокупації.

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