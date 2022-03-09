UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба призвал РФ пропустить ремонтные бригады на ЧАЭС: утечка радиации угрожает всей Европе

Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Россию прекратить огонь на Чернобыльской АЭС и пропустить туда ремонтные бригады. По его словам, через 48 часов после отключения генераторов может произойти утечка радиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в Twitter.

"Единая линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, которые контролирует российская армия, повреждена. ЧАЭС обесточена. Я призываю все международное сообщество немедленно требовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отметил Кулеба.

Он объяснил, что Чернобыльская АЭС была подключена к резервным дизельным генераторам. Это поможет обеспечить питание станции в течение 48 часов, затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива. В результате может произойти утечка радиации, которая будет угрожать всей Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате действий российских войск полностью обесточена Чернобыльская АЭС, боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины