Кулеба призвал РФ пропустить ремонтные бригады на ЧАЭС: утечка радиации угрожает всей Европе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Россию прекратить огонь на Чернобыльской АЭС и пропустить туда ремонтные бригады. По его словам, через 48 часов после отключения генераторов может произойти утечка радиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в Twitter .

"Единая линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, которые контролирует российская армия, повреждена. ЧАЭС обесточена. Я призываю все международное сообщество немедленно требовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отметил Кулеба.

Он объяснил, что Чернобыльская АЭС была подключена к резервным дизельным генераторам. Это поможет обеспечить питание станции в течение 48 часов, затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива. В результате может произойти утечка радиации, которая будет угрожать всей Европе.